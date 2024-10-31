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Андрей Кузьменко рассказал, как встретил привидение в России

Андрей Кузьменко рассказал, как встретил привидение в России
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко рассказал, как встретил привидение.

«Я не люблю один момент…призрак. Я видел его один раз в своей жизни. Я тогда играл в России, в ВХЛ, жил в отеле, и спал сам. Одной ночью, я не знаю, что произошло. Я проснулся, посмотрел на стул, и там была девушка, которая смотрела на меня, а рядом у двери на полу ребёнок. Мне было страшно, потому что я первый раз такое увидел. У меня не было большой паники, я просто думал, что происходит, и что я сейчас вижу. После этого, я спросил у одной знакомой, и она сказала, что тоже видела эту девушку-привидение. После этой ночи я не мог спать и попросился переночевать у своих друзей», — сказал Кузьменко на видео, которое опубликовал «Калгари» на личной странице в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне Кузьменко принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.

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