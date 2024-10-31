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Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 31 октября 2024, счёт 2:0, регулярный чемпионат НХЛ

24 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от третьего поражения подряд в НХЛ
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В ночь с 30 на 31 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игра проходила на арене «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сиверсон (Курали, Лабанк) – 45:43     2:0 Дэнфорт (Силлинджер, Проворов) – 57:57    

В составе победителей голами отличились Дэймон Сиверсон и Джастин Дэнфорт. На счету защитника Ивана Проворова голевая передача. Российские нападающие хозяев Егор Чинахов и Кирилл Марченко результативными действиями в этом матче не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия во встрече не принимал.

На счету голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 24 спасения. Его дублёр Илья Сорокин не играл в этом матче. Форвард Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Коламбус» проведёт на домашнем льду с «Виннипег Джетс». «Айлендерс» в гостях встретятся с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 2 ноября.

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