Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

24 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от третьего поражения подряд в НХЛ

В ночь с 30 на 31 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игра проходила на арене «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились Дэймон Сиверсон и Джастин Дэнфорт. На счету защитника Ивана Проворова голевая передача. Российские нападающие хозяев Егор Чинахов и Кирилл Марченко результативными действиями в этом матче не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия во встрече не принимал.

На счету голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 24 спасения. Его дублёр Илья Сорокин не играл в этом матче. Форвард Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Коламбус» проведёт на домашнем льду с «Виннипег Джетс». «Айлендерс» в гостях встретятся с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 2 ноября.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: