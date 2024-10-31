«Виннипег» одержал 9-ю победу в 10 матчах на старте сезона, обыграв «Детройт»

В Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (2:6).

Дублем в составе победителей отметился защитник Нил Пионк. Ещё по шайбе забросили Габриэль Виларди, Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Колин Миллер.

У хозяев отличились форварды Дилан Ларкин и Алекс Дебринкэт.

Эта победа стала для «Джетс» девятой в десяти матчах на старте нынешнего сезона. «Виннипег» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 18 очками.

«Детройт» имеет девять очков после десяти игр и идёт седьмым в Атлантическом дивизионе.

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