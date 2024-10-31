«Виннипег» одержал 9-ю победу в 10 матчах на старте сезона, обыграв «Детройт»
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В Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (2:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Коннор, Стэнли) – 02:48 0:2 Пионк (Шайфли, Коннор) – 04:02 0:3 Коннор (Виларди) – 15:44 1:3 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 28:13 (pp) 2:3 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 37:40 (pp) 2:4 Нидеррайтер – 40:10 2:5 Пионк (Иафалло, Наместников) – 47:19 (pp) 2:6 Миллер (Лаури) – 50:25
Дублем в составе победителей отметился защитник Нил Пионк. Ещё по шайбе забросили Габриэль Виларди, Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Колин Миллер.
У хозяев отличились форварды Дилан Ларкин и Алекс Дебринкэт.
Эта победа стала для «Джетс» девятой в десяти матчах на старте нынешнего сезона. «Виннипег» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 18 очками.
«Детройт» имеет девять очков после десяти игр и идёт седьмым в Атлантическом дивизионе.
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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