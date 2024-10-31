Кучеров мощнейшим броском открыл счёт в матче «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере (США) на «Болл-Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент идёт середина второго периода, счёт 4:1 в пользу «молний».

Уже спустя минуту после начала встречи гости открыли счёт после того, как их форвард Брейден Пойнт заложил вираж вокруг ворот «лавин» и отдал передачу на открытого Никиту Кучерова, который мощнейшим броском заставил капитулировать Каапо Кяхкёнена.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео девятой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой встрече Кучеров отметился двумя результативными передачами, доведя количество своих очков в текущем сезоне до 17 (9+8).