Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров мощнейшим броском открыл счёт в матче «Колорадо» — «Тампа»

Кучеров мощнейшим броском открыл счёт в матче «Колорадо» — «Тампа»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Денвере (США) на «Болл-Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент идёт середина второго периода, счёт 4:1 в пользу «молний».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:56    

Уже спустя минуту после начала встречи гости открыли счёт после того, как их форвард Брейден Пойнт заложил вираж вокруг ворот «лавин» и отдал передачу на открытого Никиту Кучерова, который мощнейшим броском заставил капитулировать Каапо Кяхкёнена.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео девятой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой встрече Кучеров отметился двумя результативными передачами, доведя количество своих очков в текущем сезоне до 17 (9+8).

Материалы по теме
Североамериканский скаут рассказал, в чём Панарин похож на Кучерова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android