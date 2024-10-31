Кучеров мощнейшим броском открыл счёт в матче «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере (США) на «Болл-Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент идёт середина второго периода, счёт 4:1 в пользу «молний».
Уже спустя минуту после начала встречи гости открыли счёт после того, как их форвард Брейден Пойнт заложил вираж вокруг ворот «лавин» и отдал передачу на открытого Никиту Кучерова, который мощнейшим броском заставил капитулировать Каапо Кяхкёнена.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео девятой шайбы россиянина в нынешнем сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также в этой встрече Кучеров отметился двумя результативными передачами, доведя количество своих очков в текущем сезоне до 17 (9+8).
- 31 октября 2024
-
06:36
-
06:08
-
05:50
-
05:29
-
05:07
-
04:31
-
02:16
- 30 октября 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:38
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:06
-
23:00
-
22:35
-
22:29
-
22:10
-
21:45
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:50
-
17:20
-
16:40