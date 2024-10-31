Защитник «Колорадо» Кейл Макар приблизился к историческому достижению Бобби Орра в НХЛ
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В эти минуты в Денвере (США) на «Болл-Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент позади два периода, счёт 4:1 в пользу «молний».
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01 0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36 0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32 1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp) 1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28 2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:56
Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился к данному моменту результативной передачей. Таким образом, 26-летний хоккеист не уходит со льда без набранного очка в 11-м подряд матче «лавин» на старте нынешнего сезона. Это достижение позволило Макару стать вторым защитником в истории НХЛ с серией из 11-ти или более очковых матчей с начала сезона после легендарного Бобби Орра (15 в сезоне-1973/1974).
Всего в текущем сезоне на счету канадского хоккеиста, с учётом этой игры, 18 (3+15) очков в 11 матчах.
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