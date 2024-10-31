Защитник «Колорадо» Кейл Макар приблизился к историческому достижению Бобби Орра в НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на «Болл-Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент позади два периода, счёт 4:1 в пользу «молний».

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился к данному моменту результативной передачей. Таким образом, 26-летний хоккеист не уходит со льда без набранного очка в 11-м подряд матче «лавин» на старте нынешнего сезона. Это достижение позволило Макару стать вторым защитником в истории НХЛ с серией из 11-ти или более очковых матчей с начала сезона после легендарного Бобби Орра (15 в сезоне-1973/1974).

Всего в текущем сезоне на счету канадского хоккеиста, с учётом этой игры, 18 (3+15) очков в 11 матчах.