«Сан-Хосе» и «Торонто» произвели обмен с участием защитников

«Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс» осуществили сделку, согласно которой в стан калифорнийского клуба перешёл защитник Тимоти Лильегрен, а в обратном направлении проследовал так же игрок обороны Мэтт Беннинг. Об этом сообщает пресс-служба «акул».

Также сообщается, что в довесок «кленовые листья» получили условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025, а также пик шестого раунда драфта 2026 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Лильегрен провёл лишь один матч за «Мэйпл Лифс», в котором не отметился результативными действиями. Швед выступал в системе «Торонто» с сезона-2017/2018.

30-летний Беннинг сыграл в семи играх за «Сан-Хосе» в текущем сезоне, в которых так же очков не набрал. Он защищал цвета «акул» с сезона-2022/2023.