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Сергачёв забросил шайбу во втором матче подряд за «Юту», поразив ворота «Калгари»

Сергачёв забросил шайбу во втором матче подряд за «Юту», поразив ворота «Калгари»
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта» принимает «Калгари Флэймз». На данный момент начался третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
3-й период
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Керфут (Кесселринг, Сергачёв) – 04:41     2:0 Хэйтон (Шмальц, Коул) – 19:58     2:1 Манта (Кирклэнд, Уигар) – 23:53     3:1 Ламурё (Стенлунд, Макбэйн) – 24:10     4:1 Сергачёв (Гюнтер, Шмальц) – 36:32 (pp)    

Четвёртую шайбу «Юты» в этой встрече забросил российский защитник Михаил Сергачёв, реализовавший большинство. Таким образом, этот матч стал уже вторым подряд, в котором россиянин не уходит со льда без заброшенной шайбы.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второго гола Сергачёва в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 26-летний Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он перешёл в стан новичка НХЛ минувшим летом.

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