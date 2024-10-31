Сергачёв забросил шайбу во втором матче подряд за «Юту», поразив ворота «Калгари»

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта» принимает «Калгари Флэймз». На данный момент начался третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев.

Четвёртую шайбу «Юты» в этой встрече забросил российский защитник Михаил Сергачёв, реализовавший большинство. Таким образом, этот матч стал уже вторым подряд, в котором россиянин не уходит со льда без заброшенной шайбы.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второго гола Сергачёва в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 26-летний Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он перешёл в стан новичка НХЛ минувшим летом.