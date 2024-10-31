Элвис Мерзликин вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в истории «Коламбуса»

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин оформил шат-аут в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0).

Этот «сухарь» стал 11-м для 30-летнего Мерзликина за карьеру в «Коламбусе». По этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в истории франшизы, обойдя Паскаля Леклера (10). Лучшим является россиянин Сергей Бобровский, отметившийся 33 матчами «на ноль» за время выступлений за клуб из Огайо. Второе место занимает Стив Мэйсон (19), третье — Марк Дэни (12).

В текущем сезоне латвийский вратарь провёл четыре матча, в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,05 и одном шат-ауте.

Элвис Мерзликин выступает за «Блю Джекетс» с сезона-2019/2020.