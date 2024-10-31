Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Элвис Мерзликин вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в истории «Коламбуса»

Элвис Мерзликин вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в истории «Коламбуса»
Комментарии

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин оформил шат-аут в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сиверсон (Курали, Лабанк) – 45:43     2:0 Дэнфорт (Силлинджер, Проворов) – 57:57    

Этот «сухарь» стал 11-м для 30-летнего Мерзликина за карьеру в «Коламбусе». По этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в истории франшизы, обойдя Паскаля Леклера (10). Лучшим является россиянин Сергей Бобровский, отметившийся 33 матчами «на ноль» за время выступлений за клуб из Огайо. Второе место занимает Стив Мэйсон (19), третье — Марк Дэни (12).

В текущем сезоне латвийский вратарь провёл четыре матча, в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,05 и одном шат-ауте.

Элвис Мерзликин выступает за «Блю Джекетс» с сезона-2019/2020.

Материалы по теме
Фото
Вратарь Элвис Мерзликин эмоционально отреагировал на гибель одноклубника Джонни Годро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android