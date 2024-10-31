Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо»

В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. Ещё по шайбе забросили Никита Кучеров, Конор Гики и Энтони Чирелли. На счету Кучерова также две результативные передачи.

У хозяев отличились Иван Иван и Кейл Макар.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отметился в этой встрече 33 сейвами.

«Тампа» набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» остался с 10 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.

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