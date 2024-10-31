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Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо»

Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо»
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В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57     2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40    

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. Ещё по шайбе забросили Никита Кучеров, Конор Гики и Энтони Чирелли. На счету Кучерова также две результативные передачи.

У хозяев отличились Иван Иван и Кейл Макар.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отметился в этой встрече 33 сейвами.

«Тампа» набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» остался с 10 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.

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Кучеров мощнейшим броском открыл счёт в матче «Колорадо» — «Тампа»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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