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Василевский — в одной победе от вратарского рекорда НХЛ всех времён

Василевский — в одной победе от вратарского рекорда НХЛ всех времён
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В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57     2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40    

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский, отметившийся 33 сейвами. Эта победа стала 299-й для россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Следующая может сделать 30-летнего Василевского лучшим вратарём в истории НХЛ по скорости набора 300 побед в лиге. На данный момент у россиянина 486 матчей. Лучшим по этому показателю на сегодняшний день является Жак Плант (521 игра).

Андрей Василевский Подробнее

В нынешнем сезоне Василевский провёл девять матчей, в которых отражал 91,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,47 и одном шат-ауте.

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