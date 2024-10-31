Василевский — в одной победе от вратарского рекорда НХЛ всех времён

В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Андрей Василевский, отметившийся 33 сейвами. Эта победа стала 299-й для россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Следующая может сделать 30-летнего Василевского лучшим вратарём в истории НХЛ по скорости набора 300 побед в лиге. На данный момент у россиянина 486 матчей. Лучшим по этому показателю на сегодняшний день является Жак Плант (521 игра).

В нынешнем сезоне Василевский провёл девять матчей, в которых отражал 91,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,47 и одном шат-ауте.