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Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» уверенно обыграть «Калгари»

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (5:1).

Шайбами в составе победителей отметились Александр Керфут, Барретт Хэйтон, Маверик Ламурё, Михаил Сергачёв и Клейтон Келлер. На счету Сергачёва в этой встрече также две результативные передачи. Помимо россиянина ассистентскими дублями отметились Дилан Гюнтер и Ник Шмальц.

У гостей единственную шайбу забросил Энтони Манта.

«Юта» набрала 12 очков после 11 матчей и занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Калгари» остался с 11 очками после 10 игр и идёт пятым в Тихоокеанском дивизионе.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.