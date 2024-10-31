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Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» уверенно обыграть «Калгари»

Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» уверенно обыграть «Калгари»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Керфут (Кесселринг, Сергачёв) – 04:41     2:0 Хэйтон (Шмальц, Коул) – 19:58     2:1 Манта (Кирклэнд, Уигар) – 23:53     3:1 Ламурё (Стенлунд, Макбэйн) – 24:10     4:1 Сергачёв (Гюнтер, Шмальц) – 36:32 (pp)     5:1 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 45:13 (pp)    

Шайбами в составе победителей отметились Александр Керфут, Барретт Хэйтон, Маверик Ламурё, Михаил Сергачёв и Клейтон Келлер. На счету Сергачёва в этой встрече также две результативные передачи. Помимо россиянина ассистентскими дублями отметились Дилан Гюнтер и Ник Шмальц.

У гостей единственную шайбу забросил Энтони Манта.

«Юта» набрала 12 очков после 11 матчей и занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Калгари» остался с 11 очками после 10 игр и идёт пятым в Тихоокеанском дивизионе.

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Сергачёв забросил шайбу во втором матче подряд за «Юту», поразив ворота «Калгари»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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