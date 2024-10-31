Дубль Дорофеева и 20 сейвов Самсонова не спасли «Вегас» от поражения в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:3).

Шайбами в составе победителей отметились Уоррен Фёгеле, Адриан Кемпе, Алекс Лаферрье, Анже Копитар, Кевин Фиала и Джоэль Эдмундсон.

У гостей дубль на счету российского нападающего Павла Дорофеева. Ещё один гол записал на свой счёт Таннер Пирсон.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отметился в этой встрече 20 сейвами.

«Кингз» набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Вегас», там же, лидирует с 15 очками.

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