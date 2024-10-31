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Копитар — четвёртый действующий игрок с 800 передачами в НХЛ

Копитар — четвёртый действующий игрок с 800 передачами в НХЛ
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Нападающий и капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фёгеле – 13:58     2:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 14:40     3:0 Лаферрье (Андерсон, Байфилд) – 30:11     4:0 Копитар (Кларк, Кемпе) – 30:55     4:1 Пирсон (Хольц, Карлссон) – 34:58     5:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 46:23 (pp)     6:1 Эдмундсон (Кларк, Фиала) – 48:03     6:2 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 51:04 (pp)     6:3 Дорофеев (Корчак, Гертл) – 57:03    

Таким образом, по итогам этой встречи на счету 37-летнего словенца стало 800 ассистентских баллов за карьеру в НХЛ. Копитар — четвёртый действующий хоккеист, преодолевший данный рубеж наряду с Сидни Кросби (1013), Патриком Кейном (818) и Евгением Малкиным (809).

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 11 матчах за «Кингз», в которых набрал 12 (4+8) очков.

Анже Копитар Подробнее

Напомним, Анже Копитар выступает за «Лос-Анджелес» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014).

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