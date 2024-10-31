Копитар — четвёртый действующий игрок с 800 передачами в НХЛ

Нападающий и капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

Таким образом, по итогам этой встречи на счету 37-летнего словенца стало 800 ассистентских баллов за карьеру в НХЛ. Копитар — четвёртый действующий хоккеист, преодолевший данный рубеж наряду с Сидни Кросби (1013), Патриком Кейном (818) и Евгением Малкиным (809).

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 11 матчах за «Кингз», в которых набрал 12 (4+8) очков.

Напомним, Анже Копитар выступает за «Лос-Анджелес» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014).