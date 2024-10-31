Кучеров набрал три очка в НХЛ, «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги. Главное к утру

Три результативных действия российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграть «Колорадо Эвеланш», «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка английской лиги и выбыл из турнира, стали известны все участники первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».