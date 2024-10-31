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31 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, хоккей, результаты НХЛ, НБА

Кучеров набрал три очка в НХЛ, «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги. Главное к утру
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Три результативных действия российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграть «Колорадо Эвеланш», «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка английской лиги и выбыл из турнира, стали известны все участники первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо».
  2. «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии.
  3. Стали известны все участники первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
  4. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в первом матче после ухода Эрика тен Хага.
  5. Стала известна первая трансферная цель «Барселоны» на лето 2025 года.
  6. «Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл СКА и упрочил лидерство в таблице КХЛ.
  7. Стало известно, когда Аморим должен возглавить «Манчестер Юнайтед».
  8. Гол и две передачи Сергачёва помогли «Юте» уверенно обыграть «Калгари».
  9. «Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии.
  10. Стали известны подробности будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
  11. Результаты матчей Кубка России по футболу 30 октября.
  12. Дабл-дабл Энтони Дэвиса и 26 очков Леброна не помогли «Лейкерс» победить «Кливленд».
  13. Сын Леброна Джеймса Бронни набрал первые официальные очки в НБА.
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