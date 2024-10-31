Кучеров набрал три очка в НХЛ, «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги. Главное к утру
Три результативных действия российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграть «Колорадо Эвеланш», «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка английской лиги и выбыл из турнира, стали известны все участники первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо».
- «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии.
- Стали известны все участники первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
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- Стала известна первая трансферная цель «Барселоны» на лето 2025 года.
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