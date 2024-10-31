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«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер», забросив шесть безответных шайб

«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер», забросив шесть безответных шайб
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Нью-Джерси». Разгромную победу одержали «Дэвилз» со счётом 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Мерсер) – 00:53     0:2 Мерсер (Хишир) – 21:35 (sh)     0:3 Майер (Хишир) – 23:07     0:4 Палат (Хэмилтон, Хьюз) – 34:04     0:5 Хьюз (Ноэсен, Братт) – 49:22 (pp)     0:6 Татар (Бастиан, Даулинг) – 54:06    

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий Нико Хишир. По два результативных балла набрали Джек Хьюз и Доус Мерсер. Голкипер «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём оформил шат-аут. Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов пропустил все шесть шайб.

Благодаря этой победе «Нью-Джерси» возглавил Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» после девяти матчей занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции НХЛ.

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