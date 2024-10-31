«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер», забросив шесть безответных шайб

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Нью-Джерси». Разгромную победу одержали «Дэвилз» со счётом 6:0.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий Нико Хишир. По два результативных балла набрали Джек Хьюз и Доус Мерсер. Голкипер «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём оформил шат-аут. Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов пропустил все шесть шайб.

Благодаря этой победе «Нью-Джерси» возглавил Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» после девяти матчей занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции НХЛ.