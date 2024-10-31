НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 октября

31 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). Голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (5:1). Голом и двумя результативными передачами отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.