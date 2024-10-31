Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 31 октября
Комментарии

31 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сиверсон (Курали, Лабанк) – 45:43     2:0 Дэнфорт (Силлинджер, Проворов) – 57:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Коннор, Стэнли) – 02:48     0:2 Пионк (Шайфли, Коннор) – 04:02     0:3 Коннор (Виларди) – 15:44     1:3 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 28:13 (pp)     2:3 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 37:40 (pp)     2:4 Нидеррайтер – 40:10     2:5 Пионк (Иафалло, Наместников) – 47:19 (pp)     2:6 Миллер (Лаури) – 50:25    

В Денвере (США) на «Болл-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). Голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57     2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40    

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (5:1). Голом и двумя результативными передачами отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Керфут (Кесселринг, Сергачёв) – 04:41     2:0 Хэйтон (Шмальц, Коул) – 19:58     2:1 Манта (Кирклэнд, Уигар) – 23:53     3:1 Ламурё (Стенлунд, Макбэйн) – 24:10     4:1 Сергачёв (Гюнтер, Шмальц) – 36:32 (pp)     5:1 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 45:13 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фёгеле – 13:58     2:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 14:40     3:0 Лаферрье (Андерсон, Байфилд) – 30:11     4:0 Копитар (Кларк, Кемпе) – 30:55     4:1 Пирсон (Хольц, Карлссон) – 34:58     5:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 46:23 (pp)     6:1 Эдмундсон (Кларк, Фиала) – 48:03     6:2 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 51:04 (pp)     6:3 Дорофеев (Корчак, Гертл) – 57:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Мерсер) – 00:53     0:2 Мерсер (Хишир) – 21:35 (sh)     0:3 Майер (Хишир) – 23:07     0:4 Палат (Хэмилтон, Хьюз) – 34:04     0:5 Хьюз (Ноэсен, Братт) – 49:22 (pp)     0:6 Татар (Бастиан, Даулинг) – 54:06    
Материалы по теме
«Ови решил, что побьёт рекорд на этой неделе». Америка вновь в восторге от Овечкина!
«Ови решил, что побьёт рекорд на этой неделе». Америка вновь в восторге от Овечкина!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android