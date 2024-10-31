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Кучеров признан первой звездой матча «Колорадо» — «Тампа»

Кучеров признан первой звездой матча «Колорадо» — «Тампа»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), который прошёл в Денвере.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57     2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40    

По итогам встречи россиянин был признан её первой звездой. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого гол и ассист.

Никита Кучеров Подробнее

В 10 матчах нынешнего сезона на счету 31-летнего Кучерова 17 (9+8) очков.

«Тампа» одержала третью победу подряд, набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «молнии» 2 ноября сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд».

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