Кучеров признан первой звездой матча «Колорадо» — «Тампа»
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), который прошёл в Денвере.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01 0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36 0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32 1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp) 1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28 2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57 2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40
По итогам встречи россиянин был признан её первой звездой. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого гол и ассист.
В 10 матчах нынешнего сезона на счету 31-летнего Кучерова 17 (9+8) очков.
«Тампа» одержала третью победу подряд, набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «молнии» 2 ноября сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2024
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:07
-
07:38
-
07:26
-
07:13
-
06:55
-
06:42
-
06:36
-
06:08
-
05:50
-
05:29
-
05:07
-
04:31
-
02:16
- 30 октября 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:38
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:06
-
23:00
-
22:35
-
22:29
-
22:10
-
21:45
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:30