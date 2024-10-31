Кучеров признан первой звездой матча «Колорадо» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), который прошёл в Денвере.

По итогам встречи россиянин был признан её первой звездой. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого гол и ассист.

В 10 матчах нынешнего сезона на счету 31-летнего Кучерова 17 (9+8) очков.

«Тампа» одержала третью победу подряд, набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «молнии» 2 ноября сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд».