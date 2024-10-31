«Невероятно, у него глаза на затылке». Гюнцель — о потрясающей голевой передаче Кучерова
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Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель остался в восторге от передачи Никиты Кучерова в матче с «Колорадо» (5:2). Российский форвард уехал с шайбой за ворота соперника и отдал передачу себе за спину прямо на открытого Гюнцеля, который легко переправил шайбу в пустой угол ворот.
«Это было просто невероятно. У него глаза на затылке, ведь я был один перед пустыми воротами. Так что это просто невероятная игра с его стороны», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
По итогам встречи Кучеров был признан её первой звездой с голом и двумя передачами. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01 0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36 0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32 1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp) 1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28 2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57 2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40
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