«Невероятно, у него глаза на затылке». Гюнцель — о потрясающей голевой передаче Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель остался в восторге от передачи Никиты Кучерова в матче с «Колорадо» (5:2). Российский форвард уехал с шайбой за ворота соперника и отдал передачу себе за спину прямо на открытого Гюнцеля, который легко переправил шайбу в пустой угол ворот.

«Это было просто невероятно. У него глаза на затылке, ведь я был один перед пустыми воротами. Так что это просто невероятная игра с его стороны», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам встречи Кучеров был признан её первой звездой с голом и двумя передачами. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль.