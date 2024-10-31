Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Невероятно, у него глаза на затылке». Гюнцель — о потрясающей голевой передаче Кучерова

«Невероятно, у него глаза на затылке». Гюнцель — о потрясающей голевой передаче Кучерова
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель остался в восторге от передачи Никиты Кучерова в матче с «Колорадо» (5:2). Российский форвард уехал с шайбой за ворота соперника и отдал передачу себе за спину прямо на открытого Гюнцеля, который легко переправил шайбу в пустой угол ворот.

«Это было просто невероятно. У него глаза на затылке, ведь я был один перед пустыми воротами. Так что это просто невероятная игра с его стороны», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам встречи Кучеров был признан её первой звездой с голом и двумя передачами. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Джейку Гюнцелю, оформившему дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 01:01     0:2 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 03:36     0:3 Гики (Чирелли, Хагель) – 05:32     1:3 Иван (Макар, Маккиннон) – 14:56 (pp)     1:4 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 26:28     2:4 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 50:57     2:5 Чирелли (Хагель) – 58:40    
Материалы по теме
Кучеров создал шедевр дня в НХЛ! На такие передачи способен только истинный гений
Видео
Кучеров создал шедевр дня в НХЛ! На такие передачи способен только истинный гений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android