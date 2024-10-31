«Они отлично сыгрались». Купер оценил взаимопонимание между Гюнцелем и Кучеровым

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил связку нападающих Джейк Гюнцель — Никита Кучеров, которая образовалась в этом сезоне после перехода американского форварда в «Лайтнинг». В межсезонье Гюнцель подписал семилетний контракт с клубом.

«Они великолепно играют вместе в этом году, и это большая часть нашей команды. Они отлично сыгрались. Так что, надеюсь, так будет и в течение следующих семи лет», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В матче с «Колорадо» (5:2) Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. На счету Гюнцеля голевой дубль с великолепных передач россиянина.