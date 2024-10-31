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«Потерпели, выстояли и выиграли». Лидер «Локомотива» — о победе в матче со СКА

«Потерпели, выстояли и выиграли». Лидер «Локомотива» — о победе в матче со СКА
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил победу в матче со СКА (3:2), в которой форвард отметился результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    

— Равная игра была с первых смен. Непонятно было, кто завладеет инициативой, в обе стороны шли атаки. После первого периода игра успокоилась. Хорошо, что потерпели, где было необходимо, выстояли и выиграли матч.

— Почему дважды давали быстро отыгрываться СКА?
— Уступали в каких-то аспектах — где-то шайбу не продвинули дальше, где-то проиграли единоборство. У СКА классные игроки. Нужно уважать их, но играть жёстко.

— На чём делали акцент в перерыве?
— Нам сказали продолжать играть так же, но выигрывать единоборства и доставлять шайбу на пятак, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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