«Потерпели, выстояли и выиграли». Лидер «Локомотива» — о победе в матче со СКА

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил победу в матче со СКА (3:2), в которой форвард отметился результативной передачей.
— Равная игра была с первых смен. Непонятно было, кто завладеет инициативой, в обе стороны шли атаки. После первого периода игра успокоилась. Хорошо, что потерпели, где было необходимо, выстояли и выиграли матч.
— Почему дважды давали быстро отыгрываться СКА?
— Уступали в каких-то аспектах — где-то шайбу не продвинули дальше, где-то проиграли единоборство. У СКА классные игроки. Нужно уважать их, но играть жёстко.
— На чём делали акцент в перерыве?
— Нам сказали продолжать играть так же, но выигрывать единоборства и доставлять шайбу на пятак, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 31 октября 2024
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:07
-
07:38
-
07:26
-
07:13
-
06:55
-
06:42
-
06:36
-
06:08
-
05:50
-
05:29
-
05:07
-
04:31
-
02:16
- 30 октября 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:38
-
23:32
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:06
-
23:00
-
22:35
-
22:29
-
22:10
-
21:45
-
21:36