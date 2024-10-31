«Потерпели, выстояли и выиграли». Лидер «Локомотива» — о победе в матче со СКА

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил победу в матче со СКА (3:2), в которой форвард отметился результативной передачей.

— Равная игра была с первых смен. Непонятно было, кто завладеет инициативой, в обе стороны шли атаки. После первого периода игра успокоилась. Хорошо, что потерпели, где было необходимо, выстояли и выиграли матч.

— Почему дважды давали быстро отыгрываться СКА?

— Уступали в каких-то аспектах — где-то шайбу не продвинули дальше, где-то проиграли единоборство. У СКА классные игроки. Нужно уважать их, но играть жёстко.

— На чём делали акцент в перерыве?

— Нам сказали продолжать играть так же, но выигрывать единоборства и доставлять шайбу на пятак, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.