Форвард «Локомотива» Берёзкин высказался о 10-матчевой серии с результативными действиями
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о своей 10-матчевой серии с результативными действиями. Форвард отметился голевой передачей в матче со СКА (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5) 1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5) 1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5) 2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5) 2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)
— 10 матчей подряд набираете очки. Каково это?
— Стараюсь не думать об этом. Главное, чтобы выигрывала команда. Стараюсь приносить пользу команде. Если забиваю и отдаю, это хорошо. Если не получается, то, уверен, другие ребята решат исход.
— «Локомотив» побеждает шесть матчей подряд. Как проходите через это?
— Уже забыли об этой игре, готовимся к следующей. Тем более что у нас сейчас сложный выезд, играем против топовых команд. Нет времени радоваться победам, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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