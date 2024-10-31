Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Берёзкин высказался о 10-матчевой серии с результативными действиями

Форвард «Локомотива» Берёзкин высказался о 10-матчевой серии с результативными действиями
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о своей 10-матчевой серии с результативными действиями. Форвард отметился голевой передачей в матче со СКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    

— 10 матчей подряд набираете очки. Каково это?
— Стараюсь не думать об этом. Главное, чтобы выигрывала команда. Стараюсь приносить пользу команде. Если забиваю и отдаю, это хорошо. Если не получается, то, уверен, другие ребята решат исход.

— «Локомотив» побеждает шесть матчей подряд. Как проходите через это?
— Уже забыли об этой игре, готовимся к следующей. Тем более что у нас сейчас сложный выезд, играем против топовых команд. Нет времени радоваться победам, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Молодой талант СКА нарисовал шедевр! Но «Локомотив» тормознул армейскую машину
Молодой талант СКА нарисовал шедевр! Но «Локомотив» тормознул армейскую машину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android