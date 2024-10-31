Форвард «Локомотива» Берёзкин высказался о 10-матчевой серии с результативными действиями

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о своей 10-матчевой серии с результативными действиями. Форвард отметился голевой передачей в матче со СКА (5:2).

— 10 матчей подряд набираете очки. Каково это?

— Стараюсь не думать об этом. Главное, чтобы выигрывала команда. Стараюсь приносить пользу команде. Если забиваю и отдаю, это хорошо. Если не получается, то, уверен, другие ребята решат исход.

— «Локомотив» побеждает шесть матчей подряд. Как проходите через это?

— Уже забыли об этой игре, готовимся к следующей. Тем более что у нас сейчас сложный выезд, играем против топовых команд. Нет времени радоваться победам, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.