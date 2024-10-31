Лидер «Локомотива» отреагировал на новый контракт Игоря Никитина с клубом

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал новый контракт главного тренера Игоря Никитина с ярославским клубом. Специалист продлил соглашение с клубом ещё на два года — до конца сезона-2026/2027.

— Как восприняли новость о продлении контракта с Игорем Никитиным?

— Поздравили Игоря Валерьевича. Все в команде рады, это очень классный тренер. Приятно и классно с ним работать, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки. Под руководством Игоря Валерьевича в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4.