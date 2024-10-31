Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Локомотива» отреагировал на новый контракт Игоря Никитина с клубом

Лидер «Локомотива» отреагировал на новый контракт Игоря Никитина с клубом
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал новый контракт главного тренера Игоря Никитина с ярославским клубом. Специалист продлил соглашение с клубом ещё на два года — до конца сезона-2026/2027.

— Как восприняли новость о продлении контракта с Игорем Никитиным?
— Поздравили Игоря Валерьевича. Все в команде рады, это очень классный тренер. Приятно и классно с ним работать, — сказал Берёзкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки. Под руководством Игоря Валерьевича в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4.

Материалы по теме
«Я всякое видел, живу сегодняшним днём». Никитин — о продлении контракта с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android