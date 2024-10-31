Кучеров уступает лишь двум игрокам по матчам с тремя очками с момента дебюта Никиты в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), который прошёл в Денвере.

Кучеров записал на свой счёт 250-ю игру с несколькими очками в карьере. Он также записал на свой счёт 92-ю игру с тремя и более очками в карьере. С тех пор как Кучеров дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014, лишь Коннор Макдэвид (123) и Сидни Кросби (99) имеют большее количество матчей с тремя и более очками. Такой же результат, как у россиянина, показал Леон Драйзайтль (92).

В 10 матчах нынешнего сезона на счету 31-летнего Кучерова 17 (9+8) очков.