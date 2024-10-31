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Главный тренер «Эдмонтона» отреагировал на травму Коннора Макдэвида

Главный тренер «Эдмонтона» отреагировал на травму Коннора Макдэвида
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал травму Коннора Макдэвида и заявил, что это отличная возможность для других игроков команды показать себя. Капитан «Ойлерз» выбыл из строя на две-три недели из-за травмы голеностопа.

«Вы никогда не знаете, каким будет результат обследования и как долго займёт восстановление. Я думаю, что нам повезло, что сроки оказались не такими большими.

Безусловно, проблема в том, что у вас теперь нет вашего лучшего игрока, того, кто набирает полтора, два очка за игру, который оказывает огромное влияние на команду. Я думаю, что это отличная возможность для всех выйти на площадку и показать свои лучшие стороны. Теперь, когда вам не хватает кого-то, кто играет около 22 минут за вечер, для этих ребят из третьего, четвёртого звена это отличный шанс. Они получат больше игрового времени и будут больше чувствовать себя частью команды», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

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