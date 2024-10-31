Нападающий Микаэль Баклунд стал вторым игроком в истории «Калгари», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Лидером канадского клуба по этому показателю является Джером Игинла, на счету которого 1219 матчей в джерси «Флэймз».

Баклунд принял участие в матче с «Ютой» (1:6) и достиг юбилейной отметки в 1000 игр. Всю карьеру шведский форвард провёл в «Калгари», который выбрал его на драфте 2007 года в первом раунде под общим 24-м номером. Баклунд пригласил на юбилейный матч шестерых своих друзей, которые были рады разделить с ним это знаменательное событие.

Фото: «Калгари»

35-летний Баклунд провёл в НХЛ 1000 матчей и набрал 536 (202+334) очков.