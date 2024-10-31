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Микаэль Баклунд стал вторым игроком в истории «Калгари», сыгравшим 1000 матчей за клуб

Микаэль Баклунд стал вторым игроком в истории «Калгари», сыгравшим 1000 матчей за клуб
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Нападающий Микаэль Баклунд стал вторым игроком в истории «Калгари», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Лидером канадского клуба по этому показателю является Джером Игинла, на счету которого 1219 матчей в джерси «Флэймз».

Баклунд принял участие в матче с «Ютой» (1:6) и достиг юбилейной отметки в 1000 игр. Всю карьеру шведский форвард провёл в «Калгари», который выбрал его на драфте 2007 года в первом раунде под общим 24-м номером. Баклунд пригласил на юбилейный матч шестерых своих друзей, которые были рады разделить с ним это знаменательное событие.

Фото: «Калгари»

35-летний Баклунд провёл в НХЛ 1000 матчей и набрал 536 (202+334) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Керфут (Кесселринг, Сергачёв) – 04:41     2:0 Хэйтон (Шмальц, Коул) – 19:58     2:1 Манта (Кирклэнд, Уигар) – 23:53     3:1 Ламурё (Стенлунд, Макбэйн) – 24:10     4:1 Сергачёв (Гюнтер, Шмальц) – 36:32 (pp)     5:1 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 45:13 (pp)    
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