Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски: сейчас более-менее играем хорошо

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что на данный момент уфимской команде удалось стабилизировать результаты и наладить игру. Сегодня, 31 октября, «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Адмиралом». Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

– Сейчас более-менее играем хорошо. Есть моменты, где были спады, но сейчас нашли способы побеждать, это хорошо.

– Команду пополнили перед сезоном два легионера. Вы помогаете им освоиться?

– Конечно. Я думаю, любой напарник, который знает английский и кто разговаривает на русском, должен помогать. Они первый раз в России, так что будем помогать.

– В чём секрет вашей «химии» с Тоддом и Ремпалом?

– Мы хорошо готовились на сборах, понимали друг друга уже там. Мы играем с удовольствием и набираем очки, — цитирует Хмелевски пресс-служба уфимского клуба.