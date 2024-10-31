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Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски: сейчас более-менее играем хорошо

Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски: сейчас более-менее играем хорошо
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что на данный момент уфимской команде удалось стабилизировать результаты и наладить игру. Сегодня, 31 октября, «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Адмиралом». Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Сейчас более-менее играем хорошо. Есть моменты, где были спады, но сейчас нашли способы побеждать, это хорошо.

– Команду пополнили перед сезоном два легионера. Вы помогаете им освоиться?
– Конечно. Я думаю, любой напарник, который знает английский и кто разговаривает на русском, должен помогать. Они первый раз в России, так что будем помогать.

– В чём секрет вашей «химии» с Тоддом и Ремпалом?
– Мы хорошо готовились на сборах, понимали друг друга уже там. Мы играем с удовольствием и набираем очки, — цитирует Хмелевски пресс-служба уфимского клуба.

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