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Козлов — о предстоящем матче с «Адмиралом»: постараемся сыграть хорошо, красиво

Козлов — о предстоящем матче с «Адмиралом»: постараемся сыграть хорошо, красиво
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке к матчу с «Адмиралом». Команды 29 октября уже встречались на льду «Уфа-Арены» и победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Сегодня, 31 октября, «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Адмиралом». Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Спаренные матчи – это хорошо или плохо?
– Такое расписание, «Адмиралу» и «Амуру» тяжело туда-сюда летать, поэтому играем такие матчи. Но это придаёт небольшую изюминку: и мы знаем, как они играют, и соперник тоже, так что им придётся что-то корректировать и менять. Постараемся сыграть хорошо, красиво. Это очень важная игра для нас, матч за четыре очка, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

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