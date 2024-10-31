«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 31 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Два дня назад «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счётом 2:1 на домашней площадке.
После 17 матчей текущего сезона «Салават Юлаев» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» после 20 матчей расположился на восьмом месте Восточной конференции.