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«Россияне в хоккее как бразильцы в футболе — делают кассу в Америке». Назаров — об НХЛ

«Россияне в хоккее как бразильцы в футболе — делают кассу в Америке». Назаров — об НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров отметил великолепную игру российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.

«Североамериканские трибуны в НХЛ рукоплещут российским звёздам. Отечественная хоккейная школа процветает. Российские ребята делают основную кассу американцам. Россияне в хоккее как бразильцы в футболе. За игрой наших парней следят во всём мире, достаточно посмотреть на списки снайперов и бомбардиров. Но молодёжи не надо спешить уезжать за океан, важно окрепнуть, проявить себя в России, быть готовым ментально и физически. В Америке тяжело подниматься с низов, туда необходимо ехать сложившимся хоккеистом.

Сейчас основные мысли американцев о предстоящих президентских выборах в США. Хозяин наших недругов понял, что вся затея по изоляции России получилась ошибочной и бесполезной. И, самое главное, коммерчески невыгодна. Но в любой момент эта затея может повториться. Поэтому всем нам надо объединиться вокруг национального лидера, стоять плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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