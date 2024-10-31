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«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 31 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне эти команды встретились в первом раунде Кубка Гагарина, где победу в пяти матчах одержал «Авангард».

После 19 матчей текущего сезона «Авангард» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» после 20 матчей расположилась на девятой строчке Востока.

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