«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 31 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне эти команды встретились в первом раунде Кубка Гагарина, где победу в пяти матчах одержал «Авангард».

После 19 матчей текущего сезона «Авангард» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» после 20 матчей расположилась на девятой строчке Востока.