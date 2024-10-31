Нападающий Тайлер Вон покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Вон перешёл в китайский клуб в сезоне-2019/2020 и стал важным элементом будущей сборной Китая на Олимпийских играх в Пекине. Всего за «Куньлунь Ред Стар» он провёл 277 матчей, в которых забросил 51 шайбу и отдал 80 результативных передач. По основным статистическим показателям 28-летний Тайлер Вон входит в пятёрку лучших игроков в истории «Куньлуня». Также в его активе девять матчей за сборную Китая на чемпионатах мира и четыре игры на Олимпийских играх.

В текущем сезоне китайский «Куньлунь» провёл 21 матч и на данный момент занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.