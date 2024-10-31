Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Тайлер Вон покинул «Куньлунь Ред Стар»

Нападающий Тайлер Вон покинул «Куньлунь Ред Стар»
Комментарии

Нападающий Тайлер Вон покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Вон перешёл в китайский клуб в сезоне-2019/2020 и стал важным элементом будущей сборной Китая на Олимпийских играх в Пекине. Всего за «Куньлунь Ред Стар» он провёл 277 матчей, в которых забросил 51 шайбу и отдал 80 результативных передач. По основным статистическим показателям 28-летний Тайлер Вон входит в пятёрку лучших игроков в истории «Куньлуня». Также в его активе девять матчей за сборную Китая на чемпионатах мира и четыре игры на Олимпийских играх.

В текущем сезоне китайский «Куньлунь» провёл 21 матч и на данный момент занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Куньлунь» прервал пятиматчевую серию поражений, всухую обыграв «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android