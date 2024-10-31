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Илья Самсонов пропустил курьёзную шайбу после грубой ошибки на выходе из ворот

Илья Самсонов пропустил курьёзную шайбу после грубой ошибки на выходе из ворот
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В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фёгеле – 13:58     2:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 14:40     3:0 Лаферрье (Андерсон, Байфилд) – 30:11     4:0 Копитар (Кларк, Кемпе) – 30:55     4:1 Пирсон (Хольц, Карлссон) – 34:58     5:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 46:23 (pp)     6:1 Эдмундсон (Кларк, Фиала) – 48:03     6:2 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 51:04 (pp)     6:3 Дорофеев (Корчак, Гертл) – 57:03    

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов провёл неудачный матч, пропустив шесть шайб, отразив 21 бросок по воротам. Курьёзным получился первый гол в ворота россиянина. Самсонов вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу, но сделал это очень неудачно. Форвард «Кингз» Уоррен Фёгеле подобрал шайбу и отправил её между щитков Самсонова, который не успел вернуться в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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