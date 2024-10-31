Илья Самсонов пропустил курьёзную шайбу после грубой ошибки на выходе из ворот

В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:3).

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов провёл неудачный матч, пропустив шесть шайб, отразив 21 бросок по воротам. Курьёзным получился первый гол в ворота россиянина. Самсонов вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу, но сделал это очень неудачно. Форвард «Кингз» Уоррен Фёгеле подобрал шайбу и отправил её между щитков Самсонова, который не успел вернуться в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.