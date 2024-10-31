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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Ртищевым

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Ртищевым
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ХК «Нефтехимик» и нападающий Никита Ртищев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард пополнил состав нижнекамского клуба минувшим летом. В текущем сезоне в составе «Нефтехимика» Ртищев провёл четыре матча и набранными очками не отметился. Всего в КХЛ 24-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Ртищев выступал за ЦСКА, «Адмирал» и «Нефтехимик».

После 22 сыгранных матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

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