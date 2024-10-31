«Ак Барс» заключил контракт с сыном главного тренера Артемием Гатиятулиным

«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с нападающим Артемием Гатиятулиным, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Артемий – сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Ранее 18-летний форвард выступал за челябинских «Белых Медведей» в МХЛ. 24 октября с нападающим был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне на счету Гатиятулина один матч в МХЛ, в прошлом сезоне – семь матчей без набранных очков.

В текущем сезоне казанский «Ак Барс» провёл 18 матчей и на данный момент расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.