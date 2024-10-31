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Известный агент объяснил, почему считает хоккей видом спорта номер один в России

Известный агент объяснил, почему считает хоккей видом спорта номер один в России
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Известный хоккейный агент Александр Черных назвал хоккей видом спорта номер один в России. Черных представляет интересы Артемия Панарина, Александра Радулова, Ильи Ковальчука и других известных игроков.

«Футбол более доступен по финансам, купить мячик и кроссовки гораздо дешевле, чем хоккейную форму. Поле, где играть, есть везде, в отличие от искусственного льда. Но всё равно я считаю, что хоккей – это спорт номер один в нашей стране.

Наши ребята в НХЛ прославляют страну, их знает весь мир. А кто назовёт пять российских футболистов, которых знают за рубежом? Все знают Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина. А из футболистов? Раньше были Мостовой, Карпин, Канчельскис, но сколько уже лет прошло», – цитирует Черных «РБ Спорт».

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