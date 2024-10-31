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«Мы не ловим эйфорию». Владимир Ткачёв — о лидерстве «Трактора» на Востоке

«Мы не ловим эйфорию». Владимир Ткачёв — о лидерстве «Трактора» на Востоке
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв заявил, что, несмотря на текущее лидерство челябинского клуба в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, хоккеисты не ловят эйфорию, а продолжают работать над слабыми сторонами.

«Важно то, что ребята нацелены на результат. Мы не ловим никакую эйфорию и стараемся концентрироваться на будущих соперниках. Понимаем, что и другие команды в спину дышат. Впереди ещё много матчей, следующая игра против «Локомотива» максимально важная.

Радует сам настрой и то, что команда нацелена на каждый эпизод, на каждый микроэлемент. Мы постоянно работаем над теми компонентами, которые у нас не получались в предыдущих играх, и строим свою будущую игру», — цитирует Ткачёва «РБ Спорт».

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