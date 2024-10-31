«Незаметный мальчишка». Трёхкратный олимпийский чемпион оценил игру Гальченюка за «Амур»

Трёхкратный олимпийский чемпион, экс-капитан московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил игру нападающего Алекса Гальченюка за «Амур». Форвард является сыном знаменитого нападающего бело-голубых на стыке 80-х и 90-х годов Александра Гальченюка.

«Сашку Гальченюка отлично помню. Неуступчивый, силовой центрфорвард, не первого звена, но и не последнего. На таких мастерах в советские времена всегда строилось „Динамо“, которое играло не только технично, но и атлетично.

Его сына Алекса хотел с «Амуром» посмотреть, но толком и не увидел. Незаметный мальчишка. Читал в прессе, что в НХЛ он забивал по 30 голов за сезон. Трудно в это поверить — во всяком случае судя по тому, что он показывает в «Амуре», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 21 матч за «Амур» и отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.