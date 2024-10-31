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Андрей Педан рассказал, где комфортнее играть, в «Ледовом дворце» или на «СКА Арене»

Андрей Педан рассказал, где комфортнее играть, в «Ледовом дворце» или на «СКА Арене»
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Защитник СКА Андрей Педан заявил, что потенциал петербургской команды ещё не раскрыт до конца и что в «Ледовом дворце» чувствует себя комфортнее, чем на новой «СКА Арене». Напомним, «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире, превышающим монреальский «Белл Центр» (21,5 тыс. зрителей против 21 тыс.).

— Думаю, потенциал нашей команды далеко ещё не раскрыт. В чемпионате сыграли 22 матча, ещё была предсезонка. Уже успели сплотиться, всё больше сыгранности, но ещё много деталей, которые можно улучшить. Это, собственно, матч с «Локомотивом» показал, в котором прервалась наша серия.

— СКА в этом сезоне вернулся со «СКА Арены» в «Ледовый дворец», где принимал соперников раньше. Разница ощущается?
— Я провёл матчей 10 на «СКА Арене». Если говорить о разнице, то лично для меня «Ледовый» — это дом, в котором ты вырос, а «СКА Арена» — как новая квартира, в которую переехали. В ней ещё надо освоиться, что-то поставить, переставить. И та, и другая арены — комфортные, болельщики и на новой нас поддерживали так же, как в «Ледовом», просто здесь мне всё ближе, — цитирует Педана «РБ Спорт».

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило провести сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце».

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