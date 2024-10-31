Журналист The Athletic назвал сюрпризом игру Ильи Сорокина на старте сезона НХЛ

Журналист Артур Стейпл в статье на портале The Athletic оценил игру вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина на старте сезона НХЛ. Россиянин в межсезонье перенёс операцию на спине.

«Игра Ильи Сорокина стала сюрпризом. Загадочная межсезонная операция на спине Сорокина заставила его пропустить почти весь тренировочный лагерь, что сделало его дебют в регулярном сезоне и игру под большим вопросом. Но он развеял все опасения. Он не просто был здоров, он был великолепен. Жаль, что его товарищи по команде не могут забить достаточно голов для победы», — цитирует журналиста The Athletic.

В текущем сезоне Сорокин провёл пять матчей, в которых одержал две победы с 93,2% отражённых бросков.