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Журналист The Athletic назвал сюрпризом игру Ильи Сорокина на старте сезона НХЛ

Журналист The Athletic назвал сюрпризом игру Ильи Сорокина на старте сезона НХЛ
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Журналист Артур Стейпл в статье на портале The Athletic оценил игру вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина на старте сезона НХЛ. Россиянин в межсезонье перенёс операцию на спине.

«Игра Ильи Сорокина стала сюрпризом. Загадочная межсезонная операция на спине Сорокина заставила его пропустить почти весь тренировочный лагерь, что сделало его дебют в регулярном сезоне и игру под большим вопросом. Но он развеял все опасения. Он не просто был здоров, он был великолепен. Жаль, что его товарищи по команде не могут забить достаточно голов для победы», — цитирует журналиста The Athletic.

В текущем сезоне Сорокин провёл пять матчей, в которых одержал две победы с 93,2% отражённых бросков.

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