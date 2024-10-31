Черных: спасибо Ротенбергу, что привнёс в наш хоккей нотку развлекательности и медийности

Известный агент Александр Черных заявил, что ожидает от матчей Континентальной хоккейной лиги больше ярких моментов.

«По моему мнению, лучше проиграть со счётом 4:5, чем сыграть 0:0. Не хочется смотреть, когда одни вбрасывают, а другие выбрасывают. Всем нравится, когда ярко играют Шабанов, Порядин, Полтапов, Терехов, Аймурзин, как Пилипенко забивает буллит из-под ноги. Хотелось бы, чтобы хоккей приносил людям удовольствие. Нельзя забывать, что должен присутствовать элемент шоу. Спасибо в том числе Роману Борисовичу Ротенбергу, что он привнёс вообще в наш хоккей нотку развлекательности и медийности», — приводит слова Черных «РБ Спорт».