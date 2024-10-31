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Кирилл Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии The Athletic

Кирилл Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии The Athletic
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии The Athletic.

«Суперзвезда «Миннесоты» Кирилл Капризов начал сезон «в огне». Это как раз то, что нужно команде, чтобы сбалансировать свой оборонительный стиль. «Дикари» споткнулись в начале прошлого сезона, и одной из главных причин было то, что Капризов не был похож на себя. С семью играми, где он набирал два очка и более в начале сезона, Кирилл привносит в игру тот электризующий стиль, в котором этот состав отчаянно нуждается», — сказано в статье.

Напомним, Капризов набрал 18 (5+13) баллов за девять матчей.

Второй звездой месяца признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан с 9 (5+4) очками в девяти встречах.

Третья звезда — голкипер «Анахайм Дакс» Лукаш Достал с 94,3% отражённых бросков в семи играх.

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