Нападающий Владислав Михайлов вернулся в московское «Динамо»

Нападающий Владислав Михайлов подписал двусторонний контракт с московским «Динамо» на один год. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Михайлов выступал за «Динамо» с сезона-2018/2019, провёл в общей сложности 167 матчей и набрал 17 (8+9) очков. Минувшим летом форвард стал ограничено свободным агентом.

Московское «Динамо» после 20 проведённых встреч набрало 24 балла. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Динамо» примет на своём льду подмосковный «Витязь». Встреча состоится сегодня, 31 октября, начало в 19:30 мск.