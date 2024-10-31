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Канадский форвард «Витязя» Баптист покинул подмосковный клуб

Канадский форвард «Витязя» Баптист покинул подмосковный клуб
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Канадский нападающий «Витязя» Николя Баптист покинул подмосковный клуб. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем регулярном сезоне 29-летний форвард сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-3».

Баптист пополнил состав подмосковного клуба в конце мая 2024 года. Николя в прошлом сезоне стал чемпионом финской лиги в составе «Таппары». На его счету 27 (14+13) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) в 16 играх плей-офф. В 2013 году был задрафтован «Баффало» в третьем раунде под общим 69-м номером.

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