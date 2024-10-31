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Браташ: никогда не думал, что перелом лодыжки — заразная болезнь, у «Лады» двое заразились

Браташ: никогда не думал, что перелом лодыжки — заразная болезнь, у «Лады» двое заразились
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ перед игрой с «Авангардом» рассказал, что, кроме нападающего Андрея Алтыбармакяна, перелом лодыжки получили ещё два хоккеиста тольяттинского клуба. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)    

«Мы травмированных ждём, но я никогда не думал, что перелом лодыжки — это заразная болезнь. От Алтыбармакяна у нас ещё двое заразились. Переломы в том же месте», — заявил Браташ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Алтыбармакян не играет с начала октября. Форвард пропустил последние девять матчей тольяттинского клуба.

Напомним, «Лада» после 20 матчей расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 баллов.

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