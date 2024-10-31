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Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» после начала сезона по версии Daily Faceoff

Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» после начала сезона по версии Daily Faceoff
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Североамериканский журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff представил главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

Первое место в списке занял российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков.

«Высокий, скоростной стиль нападения Мичкова исключительно хорошо прижился в НХЛ. При этом он понимает, каково это — играть за команду, которую переигрывают в большинстве матчей, проведя последние несколько лет в «Сочи». Будет интересно посмотреть, насколько доминирующим игроком он станет, когда «Филадельфия» станет конкурентоспособной», — сказано в статье.

Отметим, что на четвёртой строчке — российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков.

Топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз».
2. Логан Стэнковен, «Даллас Старз».
3. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».
4. Максим Цыплаков, «Нью-Йорк Айлендерс».
5. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз».

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