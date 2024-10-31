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«Лада» забила гол «Авангарду» за 0,6 секунды до конца первого периода

«Лада» забила гол «Авангарду» за 0,6 секунды до конца первого периода
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Сегодня, 31 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». После первого периода счёт 1:0 в пользу «Лады».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)    

Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Лада» после 20 матчей расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 баллов.

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