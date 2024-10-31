«Лада» забила гол «Авангарду» за 0,6 секунды до конца первого периода

Сегодня, 31 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». После первого периода счёт 1:0 в пользу «Лады».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

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Напомним, «Лада» после 20 матчей расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 баллов.