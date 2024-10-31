«Надеюсь, ещё попылит и попыхтит». Кузнецов поздравил Шипачёва с рекордом в КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отреагировал на бомбардирский рекорд нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Вадик — красавчик! Поздравляю его. Это очень серьёзное достижение. Надеюсь, он ещё попылит и попыхтит», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

Всего в нынешнем сезоне Шипачёв записал на свой счёт 10 (2+8) очков после 19 матчей.