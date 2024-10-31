Ротенберг высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о погоне российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«У Овечкина такая энергия и запал, которые всегда помогают ему. Все это увидели в игре с «Рейнджерс». Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьёт все рекорды. По теории вероятности он может забивать в каждой смене. Для него две-три шайбы за игру — обычное дело. Верим в него, смотрим матчи и желаем всего наилучшего», — цитирует Ротенберга Metaratings.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.