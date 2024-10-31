Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болсуновский: в 90-х криминал Тольятти хоккеистов не трогал, даже помогал и уважал

Болсуновский: в 90-х криминал Тольятти хоккеистов не трогал, даже помогал и уважал
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей клуба «Юнисон-Москва» Андрей Болсуновский рассказал про общение с криминалом во время выступления за тольяттинскую «Ладу».

— Вам приходилось сталкиваться с криминалом в Тольятти в 90-х или авторитеты хоккеистов не трогали?
– Сталкивались с ними, конечно. Помню, когда становились чемпионами России или серебряными призёрами, нам дарили машины, правда, за серебро автомобиль был попроще. И криминал наехал на клуб, чтобы с этого поиметь свою долю, проценты, так сказать. Но было и такое, что представители криминального мира помогали, скидывались нам на билеты до Москвы, когда мы играли в финале против «Динамо». Да и в целом нас они не трогали, а больше защищали, причём любая из группировок. Если кто-то с кем-то столкнулся и ребята узнавали, что это хоккеист, то они или заступались, или сразу тушили конфликт. А так, все они активно болели за нас на трибунах, иногда могли зайти в раздевалку с победой поздравить.

Когда они начали легализовываться, открывать бизнес, то и вести себя стали по-другому. В общем, с нами всегда себя вели порядочно, по «пацанским понятиям», — заявил Болсуновский.

Материалы по теме
Видео
Браташ: никогда не думал, что перелом лодыжки — заразная болезнь, у «Лады» двое заразились
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android