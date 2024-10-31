Болсуновский: в 90-х криминал Тольятти хоккеистов не трогал, даже помогал и уважал

Тренер вратарей клуба «Юнисон-Москва» Андрей Болсуновский рассказал про общение с криминалом во время выступления за тольяттинскую «Ладу».

— Вам приходилось сталкиваться с криминалом в Тольятти в 90-х или авторитеты хоккеистов не трогали?

– Сталкивались с ними, конечно. Помню, когда становились чемпионами России или серебряными призёрами, нам дарили машины, правда, за серебро автомобиль был попроще. И криминал наехал на клуб, чтобы с этого поиметь свою долю, проценты, так сказать. Но было и такое, что представители криминального мира помогали, скидывались нам на билеты до Москвы, когда мы играли в финале против «Динамо». Да и в целом нас они не трогали, а больше защищали, причём любая из группировок. Если кто-то с кем-то столкнулся и ребята узнавали, что это хоккеист, то они или заступались, или сразу тушили конфликт. А так, все они активно болели за нас на трибунах, иногда могли зайти в раздевалку с победой поздравить.

Когда они начали легализовываться, открывать бизнес, то и вести себя стали по-другому. В общем, с нами всегда себя вели порядочно, по «пацанским понятиям», — заявил Болсуновский.