Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«К сожалению, это самое оптимальное решение». Дементьев о переходе Шарыченкова в «Торпедо»

«К сожалению, это самое оптимальное решение». Дементьев о переходе Шарыченкова в «Торпедо»
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал переход голкипера Александра Шарыченкова в нижегородское «Торпедо».

«К сожалению, это было самое оптимальное решение для него. Он сам прекрасно понимает вектор, который ему необходим на текущий момент карьеры. Сам он из Нижнего Новгорода. Вернулся в родные места. Возможно, будучи третьим вратарём, получит в первой команде шанс, который сможет использовать», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в прошлом сезоне вратарь провёл за ЦСКА 12 матчей, выиграв пять из них с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

Материалы по теме
Официально
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина голкипер Шарыченков подписал контракт с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android