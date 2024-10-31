«К сожалению, это самое оптимальное решение». Дементьев о переходе Шарыченкова в «Торпедо»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал переход голкипера Александра Шарыченкова в нижегородское «Торпедо».

«К сожалению, это было самое оптимальное решение для него. Он сам прекрасно понимает вектор, который ему необходим на текущий момент карьеры. Сам он из Нижнего Новгорода. Вернулся в родные места. Возможно, будучи третьим вратарём, получит в первой команде шанс, который сможет использовать», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в прошлом сезоне вратарь провёл за ЦСКА 12 матчей, выиграв пять из них с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.